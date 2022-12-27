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Инструкторов по военному воспитанию детей будут готовить в Чечне

Инструкторов центров военно-спортивной подготовки молодежи, которые поручил создать президент, подготовят в Российском университете спецназа в Чечне. Обучением займутся ветераны «Альфы», а идеологией — дочь сенатора Мизулиной
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Центры военной подготовки

С 16 января 2023 года инструкторы центров по военно-спортивному воспитанию и патриотической подготовке молодежи начнут проходить обучение в Российском университете спецназа. Об этом сообщил на панельной сессии «Создание условий для воспитания молодежи», прошедшей в рамках международного форума «Мы вместе», советник главы МЧС Даниил Мартынов.

По его словам, в 2023 году планируется обучить около 20 тыс. детей и провести подготовку около 30 тыс. взрослых. Центры будут созданы в десяти пилотных регионах: Тюмень, Псков, Элиста, Грозный, Салехард, Екатеринбург, Кемерово, Улан-Удэ, Хабаровск, Казань.

Выступавший на том же форуме вице-премьер Юрий Трутнев, сообщил, что рабочую группу (по созданию центров) возглавляет Мартынов. «У Даниила Васильевича есть опыт создания аналогичного центра в Гудермесе. Центр работает, он эффективен», — заявил он.

Организаторы форума заявили, что в задачи создания этих центров входят развитие системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, формирование интереса допризывной молодежи к освоению военно-учетных специальностей.

В сентябре президент Владимир Путин поручил создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Администрации президента было дано распоряжение поддержать предложение общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств», в президиум высшего совета которого входят Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Путин также поручил представителям Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ДОСААФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежи совместно с органами исполнительной власти регионов оказать содействие союзу и предоставить возможность использования необходимой материальной базы, оборудования и снаряжения.

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Источник, близкий к команде, занимающейся реализацией пилотного проекта по созданию центров, сообщил РБК, что из федерального и региональных бюджетов планируется выделить около 400 млн. руб. По его словам, к процессу присоединился Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, который будет заниматься идеологической составляющей проекта. Руководит этим центром Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Она также возглавляет Лигу безопасного интернета.

Председателем правления Лиги безопасного интернета являлся основатель инвестфонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев. В 2015 году он покинул этот пост, оставшись членом попечительского совета организации. На панельной сессии форума также выступила Елена Мильская, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По данным реестра юрлиц, с 2018 по 2019 год она была руководителем Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Этот фонд возглавляет брат Малофеева Дмитрий.

«Как крупную волонтерскую организацию, Национальный центр помощи детям пригласили к работе над этим проектом в части оказания консультативной и методической помощи. За годы работы у наших добровольцев накоплен колоссальный опыт в проведении профилактической работы с детьми, подростками, молодежью в школах и вузах по теме безопасности, военно-патриотического воспитания. Только за этот год отделения центра в 45 регионах страны провели 1004 урока в школах. Мы готовы оказывать содействие в реализации этого важного для всей страны начинания», — заявили РБК в пресс-службе организации.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили РБК, что у них ведется работа по формированию тренерского состава с привлечением инструкторов фитнес-центров, бойцовских клубов, секций единоборств и муниципальных учреждений. Как только утвердится окончательный состав, по линии Российского университета спецназа будет проведен обучающий семинар.

В Тюмени прививать патриотизм планируют на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».

В Татарстане работа с молодежью будет проходить на базе подростковых клубов. Также планируется организовать однодневные сборы на базе центров «Авангард» и профильные смены на базе палаточных военно-патриотических лагерей, сообщили РБК в министерстве молодежи республики.

Что известно о Российском университете спецназа

Университет был создан в 2013 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова для боевой, физической и теоретической подготовки сотрудников силовых подразделений.

Обучение в нем проводится по «широкому спектру дисциплин тактико-специальной подготовки». На сайте университета говорится, что на его базе планируется осуществлять комплексную гражданскую спортивную подготовку региональных и национальных сборных команд по различным дисциплинам прикладных и экстремальных видов спорта, проводить спортивные мероприятия и выполнять госпрограммы по физическому развитию и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Комплекс Российского университета спецназа из 95 зданий расположен на территории площадью более 400 га в Гудермесе. На его территории расположены тактический пруд для отработки боевых действий на воде, стрелковые помещения, спортивный центр, инфраструктура для воздушно-десантной подготовки.

По телефону, указанному на сайте Российского университета спецназа, зарегистрирована автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования спортивно-стрелковый клуб РУС, говорится в базе СПАРК. Руководителем организации является Алексей Чудан, ветеран спецназа ФСБ «Альфа».

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Екатерина Костина Екатерина Костина
патриотическое воспитание молодежная политика Чечня спецназ Даниил Мартынов Дети Альфа
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