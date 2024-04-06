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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о вступлении 3 тыс. бывших вагнеровцев в «Ахмат»

Рамзан Кадыров: три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в «Ахмат»
Сюжет
Военная операция на Украине
В чеченский спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК вместе с одним из командиров с позывным «Ратибор». В «Ахмате» уже есть как минимум три отряда из числа экс-вагнеровцев
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вместе с тремя тысячами бывших вагнеровцев вступят в спецназ «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ратибор» долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела. Едва встав на ноги, он принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе «Ахмата», — рассказал Кадыров. Решение о включении бывших бойцов ЧВК в спецназ он назвал «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны».

По его словам, Минобороны уже выделило нужное число вакансий в спецназе, скоро будут решены организационные вопросы, и бойцы приступят к выполнению оперативно-боевых задач.

16 февраля командир спецназа Апты Алаудинов говорил, что в составе «Ахмата» были сформированы три полноценных отряда из числа бойцов «Вагнера», в два новых вошли 1060 человек. В октябре Кадыров сообщал о более чем 170 бывших вагнеровцах, присоединившихся к «Ахмату», он подчеркивал, что бойцы приходили и ранее.⠀

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Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер», основателем которой был бизнесмен Евгений Пригожин, активно действовали в зоне специальной военной операции на Украине — например, они участвовали в боях за Артемовск в ДНР (Бахмут).

24 июня прошлого года произошел мятеж ЧВК — за день до этого Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю бойцов «Вагнера», эти данные министерство опровергло. Пригожин заявил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону, затем колонны «Вагнера» двинулись в сторону Москвы. Прекратить мятеж позволили переговоры Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Частью договоренностей было то, что некоторые бойцы ЧВК уйдут в Белоруссию.

Два месяца спустя, 23 августа, самолет Пригожина разбился в Тверской области, на борту также был командир ЧВК Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек.

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Рамзан Кадыров ЧВК Вагнер "Ахмат"
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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