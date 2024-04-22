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СК завел дело из-за избитого в Подмосковье Героя России

СК завел дело из-за избитого мигрантами Героя России в Московской области
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном Видном гражданин Армении попытался наехать на тракторе на местного жителя, который имеет звание Героя России, и избил его, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел вблизи дома в деревне Вырубово. Подозреваемый, находясь за рулем трактора, вступил в словесный конфликт с местным жителем, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки его транспортного средства.

«После этого подозреваемый попытался совершить наезд трактором на мужчину, а в дальнейшем, выйдя из трактора, нанес ему побои», — сообщили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве — ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области. Речь шла о том, что «мигранты из Средней Азии» переехали на тракторе Героя России, избили его и не были привлечены за это к ответственности. Главе подмосковного управления СК Александру Старикову поручили представить в центральный аппарат ведомства доклад об обстоятельствах случившегося.

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Подмосковье Видное Армения Герой России трактор хулиганство уголовное дело
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