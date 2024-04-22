Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве из-за замечания о парковке
Замоскворецкий суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова по делу об убийстве жителя Москвы Кирилла Ковалева.
Он заключен под стражу до 18 июня 2024 года.
Аббасов на суде попросил не отправлять его в СИЗО, а комментируя убийство, сказал: «Я не желал этого, но так получилось». Свою вину он не признал.
Отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело, заявила следователь в суде, передает «РИА Новости».
Убийство произошло 17 апреля в Люблино. По версии следствия, Ковалев сделал Аббасову замечание за неправильную парковку. После этого начался конфликт, Аббасов позвонил своим родственникам, и они подъехали к дому. «Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева К.О.», — рассказали в суде.
Шахин Аббасов и его брат Шахрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов», при этом Шахин нанес Ковалеву несколько ударов ножом, а Шахрат продолжал избивать потерпевшего. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных родственниками автомобилях.
Спустя несколько дней Аббасова и двоих его предполагаемых соучастников задержали в Ростовской области. Всего по делу проходят шесть человек.
Им предъявлено обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и в пособничестве. 20 апреля Замоскворецкий суд Москвы отложил до 22-го числа заседание по поводу ареста дяди и брата Аббасова.
Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.
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