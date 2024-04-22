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Общество ,  
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СК проверит данные об избиении Героя России мигрантами

Бастрыкин поручил проверить данные об избиении мигрантами Героя России
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением в Подмосковье мужчины, который является Героем России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так в СК отреагировали на информацию о том, что в деревне Вырубово «мигранты из Средней Азии» переехали на тракторе, а после избили местного жителя, которому присвоено звание Героя России. Доклад о результатах проверки необходимо представить в центральный аппарат ведомства.

В Тюмени на улице избили участника военной операции на Украине
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В начале января тюменская полиция сообщила, что проверит информацию об уличной драке, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции.

По словам жены пострадавшего, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого его избили, он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести.

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Подмосковье Московская область Следственный комитет Александр Бастрыкин
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