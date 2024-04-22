Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых

Обстановка у Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Родителям убитого из-за спора о парковке москвича Кирилла Ковалева поступают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев.

«Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова, нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — сказал в суде Ковалев.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве Кирилла Ковалева в московском районе Люблино. Аббасову вменяют убийство, совершенное группой лиц и из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

По данным следствия, 18 апреля обвиняемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Подозреваемый в ответ избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. Его задержали на следующий день.

По делу об убийстве также задержали отца Аббасова, дядю, друга и еще двоих предполагаемых сообщников. Одного из фигурантов зовут Нахид Гусейнов.

В московской квартире Аббасова в рамках дела прошли обыски. Там оперативники обнаружили более 72 млн руб. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить происхождение этой суммы. Кроме того, полицейские нашли в Москве два автомобиля обвиняемого, в том числе тот, на котором он скрывался.