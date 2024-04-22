 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых

Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны обвиняемых
Обстановка у Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова
Обстановка у Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Родителям убитого из-за спора о парковке москвича Кирилла Ковалева поступают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев.

«Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова, нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту», — сказал в суде Ковалев.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве Кирилла Ковалева в московском районе Люблино. Аббасову вменяют убийство, совершенное группой лиц и из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Следователь рассказал о попытке отца Аббасова «замять дело»
Общество
Шахин Аббасов

По данным следствия, 18 апреля обвиняемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Подозреваемый в ответ избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. Его задержали на следующий день.

По делу об убийстве также задержали отца Аббасова, дядю, друга и еще двоих предполагаемых сообщников. Одного из фигурантов зовут Нахид Гусейнов.

В московской квартире Аббасова в рамках дела прошли обыски. Там оперативники обнаружили более 72 млн руб. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить происхождение этой суммы. Кроме того, полицейские нашли в Москве два автомобиля обвиняемого, в том числе тот, на котором он скрывался.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
угрозы убийство Москва
Материалы по теме
Родные Аббасова собирались сдать его полиции, но он сбежал
Общество
Подозреваемый в убийстве из-за парковки заявил, что «так получилось»
Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве из-за замечания о парковке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10