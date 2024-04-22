 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Следователь рассказал о попытке отца Аббасова «замять дело»

Шахин Аббасов
Шахин Аббасов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Отец Шахина Аббасова, которого арестовали по делу об убийстве жителя Москвы на парковке, пытался договориться с родственниками погибшего Кирилла Ковалева, чтобы остановить дело, сообщила следователь на заседании суда, передает «РИА Новости».

«Отец Аббасова пытался договориться с родственниками [убитого], чтобы замять дело», — рассказала следователь.

По данным следствия, после словесного конфликта с Ковалевым Аббасов позвонил родственникам, рассказал о произошедшем и «привлек их к разрешению конфликта». Когда те прибыли на место, то решили убить москвича.

Родные Аббасова собирались сдать его полиции, но он сбежал
Общество
Шахин Аббасов

22 апреля Замосковорецкий суд Москвы заключил 21-летнего гражданина Азербайджана Аббасова под стражу на один месяц и 29 дней — до 18 июня 2024 года. Ему предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц и из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Аббасов на суде заявил, что не желал смерти Ковалева, но «так получилось».

18 апреля обвиняемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Подозреваемый избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. Его задержали на следующий день.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
убийство парковка Москва арест
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве из-за парковки заявил, что «так получилось»
Общество
СК попросил арестовать обвиняемых в убийстве из-за парковки в Москве
Общество
МВД показало кадры допроса подозреваемого в убийстве москвича на парковке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Bild узнал о срыве графика поставки на Украину 400 бронемашин MRAP Политика, 17:19
Иллюзия продуктивности: какие последствия ждут многозадачников Pro, 17:08
АСТ остановила продажу книги Владимира Сорокина Бизнес, 17:06
ФХР назвала окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне Спорт, 17:04
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на элитное жилье Недвижимость, 17:01
Лучшая российская теннисистка-юниорка перенесла операцию на руке Спорт, 17:01
Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации на Украине Политика, 16:52
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Французский балкон и окна в пол: какими будут дома в центре Петербурга РБК и ПИК, 16:49
НАМИ показал самый мощный в мире водородный автомобиль на базе Aurus Авто, 16:45
Алиев назвал Россию «основополагающей страной» на Кавказе Политика, 16:42
В Белгородской области ПВО сбили ракету «Точка-У» Политика, 16:39
Автомобиль въехал в остановку в Саратове Общество, 16:38
Какие криптовалюты больше выиграли от халвинга биткоина Крипто, 16:35
Вертикальная интеграция: как кластеры меняют промышленность Сибири Отрасли, 16:34