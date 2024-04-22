Следователь рассказал о попытке отца Аббасова «замять дело»

Шахин Аббасов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Отец Шахина Аббасова, которого арестовали по делу об убийстве жителя Москвы на парковке, пытался договориться с родственниками погибшего Кирилла Ковалева, чтобы остановить дело, сообщила следователь на заседании суда, передает «РИА Новости».

«Отец Аббасова пытался договориться с родственниками [убитого], чтобы замять дело», — рассказала следователь.

По данным следствия, после словесного конфликта с Ковалевым Аббасов позвонил родственникам, рассказал о произошедшем и «привлек их к разрешению конфликта». Когда те прибыли на место, то решили убить москвича.

22 апреля Замосковорецкий суд Москвы заключил 21-летнего гражданина Азербайджана Аббасова под стражу на один месяц и 29 дней — до 18 июня 2024 года. Ему предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц и из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Аббасов на суде заявил, что не желал смерти Ковалева, но «так получилось».

18 апреля обвиняемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Подозреваемый избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. Его задержали на следующий день.