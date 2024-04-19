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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо рассказал о трех военных ВСУ, переплывших Днепр ради сдачи в плен

Сальдо: трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии
Сюжет
Военная операция на Украине

Сальдо рассказал о трех военных ВСУ, переплывших Днепр ради сдачи в плен
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Трое военнослужащих Украины переплыли реку Днепр в Херсонской области и сдались в плен российской армии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно», — уточнил Сальдо.

Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны неоднократно сообщало о безуспешных попытках ВСУ пересечь Днепр. В ноябре 2022 года российские войска отошли от Херсона на левый берег, правый находится под контролем украинских войск.

В начале марта Сальдо сообщил, как российские десантники, добровольцы и морпехи высадились на берегу Днепра, находящемся под контролем Украины, и уничтожили станцию управления дронами, установку радиоэлектронной борьбы и пункты связи. Потерь в ходе операции российская армия, по его словам, не понесла.

Россия и Украина неоднократно обменивались пленными в ходе военной операции. В последний раз это произошло 8 февраля 2024 года — стороны обменяли по сотне военнослужащих. В марте Россия и Украина обменяли тела погибших солдат.

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Днепр Украина военнопленные
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