Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра

Сальдо: военные уничтожили девять лодок с солдатами ВСУ на правом берегу Днепра

Удар по месту посадки десанта на лодки нанесли ночью. Военные уничтожили девять лодок и ликвидировали до 20 военнослужащих 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ, заявил Сальдо

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные уничтожили девять лодок примерно с двумя десятками украинских военных на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Удар по месту посадки десанта нанесли ночью 16 апреля. Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили девять лодок и до 20 военнослужащих из 35-й и 37-й бригад морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ), написал глава региона.

Минобороны накануне сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки войск нанесли удар по личному составу и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. За сутки, по информации ведомства, украинская сторона потеряла на херсонском направлении до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 и 152-мм орудие Д-20.

Ранее, 11 апреля, ФСБ сообщила о срыве военными высадки украинских диверсантов на Тендровскую косу в Херсонской области.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Его площадь составляет 38 кв. км, от материка косу отделяет Тендровский залив. По состоянию на 2012 год она была не заселена.

Ведомство обвинило спецслужбы Великобритании в планировании операции. Почти весь десант был уничтожен, одного военнослужащего взяли в плен. Как заявили в спецслужбе, тот предоставил сведения о подготовке этой операции на базе военного Булфордского лагеря в Англии и о разработке британскими инструкторами диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для захвата «технических средств сопровождения полетов» российских беспилотников.