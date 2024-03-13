Сальдо сообщил о «дерзком рейде» военных на позиции ВСУ через Днепр
Ночью штурмовая группа служащих из группировки войск «Днепр» провела «дерзкий рейд» на правый берег реки Днепр, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — рассказал он.
Украинские войска потеряли до 30 служащих, российский отряд вернулся без потерь, следует из данных Сальдо.
Российские войска отошли из Херсона на левый берег в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, в то время командующий группировкой российских войск.
Украинские служащие тоже пересекали реку и пытались организовать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра. К концу февраля его полностью «зачистили», докладывал Сальдо. По его словам, украинские военные продолжают попытки высадиться на каком-нибудь из островов в пойме Днепра.
«В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — рассказывал херсонский губернатор.
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