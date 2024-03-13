Сальдо сообщил о «дерзком рейде» военных на позиции ВСУ через Днепр

Десантники, добровольцы и морпехи высадились на берегу Днепра, контролируемом Украиной, и уничтожили станцию управления дронами, установку радиоэлектронной борьбы и пункты связи, сообщил губернатор. По его словам, потерь нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ночью штурмовая группа служащих из группировки войск «Днепр» провела «дерзкий рейд» на правый берег реки Днепр, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — рассказал он.

Украинские войска потеряли до 30 служащих, российский отряд вернулся без потерь, следует из данных Сальдо.

Российские войска отошли из Херсона на левый берег в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, в то время командующий группировкой российских войск.

Украинские служащие тоже пересекали реку и пытались организовать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра. К концу февраля его полностью «зачистили», докладывал Сальдо. По его словам, украинские военные продолжают попытки высадиться на каком-нибудь из островов в пойме Днепра.

«В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах», — рассказывал херсонский губернатор.