На Украине спрогнозировали дефицит электричества в четверг

В четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, сообщил гендиректор компании YASNO, входящей в украинской энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Не думал, что придется писать этот пост так скоро. Но резкое похолодание на Украине вынуждает. Есть высокий риск, что <...> нам всем может не хватить генерации + импорта», — рассказал Коваленко.

Он предложил и жителям, и бизнесу экономично использовать свет в период с 19:00 до 22:00, а «стирать и пылесосить» в другие часы.

В конце марта в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что причиной ввода графиков стал дефицит объема генерации.

В начале апреля мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что энергосистема города испытала «масштабные разрушения», в результате чего власти ввели «жесткие» графики отключения света.

В течение весенних месяцев власти Украины и энергетические компании неоднократно сообщали о потере генерирующих мощностей в результате ударов по инфраструктуре, а тепловые электростанции выведены из строя.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по объектам энергетики и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.