Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы

Мэр Терехов заявил о «масштабных разрушениях» энергосистемы Харькова, в городе ввели «жесткие» графики отключения света. «Укрэнерго» также предупредило о росте отключений, заявив о повреждении объекта высоковольтной сети в области

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Энергосистема Харькова испытала «масштабные разрушения», в городе действуют «жесткие» графики отключения света, заявил мэр Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

В городе частично работает электротранспорт, добавил Терехов: поезда в метрополитене ходят с интервалом 20 минут, в час пик — 10–12 минут; по Харькову курсирует «определенное количество троллейбусов с автономным ходом», а также муниципальные автобусы.

Утром 7 апреля оператор «Укрэнерго» объявил, что ночью повреждения получил объект высоковольтной сети в Харьковской области, в связи с чем в Харькове и области увеличивается объем аварийных отключений. Оператор не стал давать прогнозов по восстановлению. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить в полном объеме критическую инфраструктуру, потребителей и промышленность», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в телеграм-канале.

В ночь на 7 апреля и утром Терехов сообщал о взрывах в городе и пострадавших. По словам главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, пострадали четыре человека, у двух женщин диагностировали «острую реакцию на стресс».

Власти Украины регулярно сообщают о взрывах в Харькове. По словам Терехова, в городе находятся около 1,3 млн жителей и «никакой паники в городе нет», как и необходимости в эвакуации. 1 апреля мэр заявил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита».

Терехов отметил, что в городе круглосуточно работают «пункты несокрушимости» — специально оборудованные палатки, где украинцы могут бесплатно обогреться и зарядить технику во время отключений электричества.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство 6 апреля отчиталось об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где выпускали и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику, а также по военным аэродромам и пунктам дислокации иностранных военных.