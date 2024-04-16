В Пентагоне допустили захват Тайваня Китаем в случае поражения Украины

Манекен тайваньского солдата смотрит в сторону китайского города Сямэнь из форта Шаси (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Если Соединенные Штаты не выполнят своих обязательств по поддержке Украины и она проиграет, то Китай реализует свои намерения в отношении Тайваня. Об этом заявил министр американских военно-морских сил Карлос дель Торо в ходе слушаний в сенате конгресса.

«Если мы не выполним <...> наши обязательства на Украине и Украина падет, у меня нет никаких сомнений, что это придаст ему [председателю КНР Си Цзиньпину] смелости в реализации своих намерений в отношении Тайваня в будущем», — сказал дель Торо (цитата по ТАСС).

По его мнению, Си Цзиньпин следит за развитием ситуации на Украине и за тем, как США исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Киеву.

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.

С декабря 2023 года США прекратили поставки военной помощи Украине: средства конгресса на эти цели израсходованы, а новые пакеты блокируют республиканцы. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2024 года заявил, что украинским вооруженным силам не хватает боеприпасов. Он предупредил, что без помощи США Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками».

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затянет конфликт, но не изменит его исхода.