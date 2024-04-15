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Наводнения в России ,  
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Власти предупредили о подходе воды к нескольким микрорайонам Кургана

Вода затопила два СНТ и приблизилась к нескольким микрорайонам Кургана
Сюжет
Наводнения в России
Фото: kurgancityru / Telegram
Фото: kurgancityru / Telegram

Вода из реки Тобол затопила садовые товарищества «Просвещенец» и «Корвет» вблизи Кургана и приближается к нескольким микрорайонам города, сообщила пресс-служба городской администрации в телеграм-канале.

«Сейчас вода перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, зашла в СНТ «Просвещенец», «Корвет», подступает к микрорайонам Черемухово и Осиновка, а также к СНТ в районе микрорайона Челноково», — сказано в сообщении.

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В администрации призвали жителей, которые еще не покинули затопляемую территорию, немедленно эвакуироваться с нее.

Вода из Тобола перешла через Мало-Чаусовский мост утром 15 апреля, власти призывали жителей СНТ близ района Малое Чаусово, а также тех, кто живет в соседних микрорайонах и СНТ, эвакуироваться в кратчайшие сроки. По данным областного правительства, с затопляемых территорий по региону к утру того же дня было эвакуировано 12,7 тыс. человек.

Курганская область оказалась среди регионов, пострадавших от весенних паводков. Накануне управление МЧС по региону предупредило о «существенном» подъеме уровня воды в реке Тобол. К 10:00 15 апреля уровень воды в реке в районе Кургана за два часа поднялся на 15 см и составил 646 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил 13 апреля, что «большой воде» до Кургана осталось 50 км. На тот момент, по его словам, она преодолевала по 15–20 км за сутки.

Согласно прогнозу МЧС, который приводил Кремль, вода должна прийти в Курганскую, а также соседнюю Тюменскую область в середине недели. Шумков накануне также предупреждал жителей о резком подъеме воды и призывал как можно быстрее покинуть подтопляемые территории.

Власти предупредили о подходе воды к нескольким микрорайонам Кургана
Власти предупредили о подходе воды к нескольким микрорайонам Кургана

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Теги
Курган Курганская область паводки наводнение
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