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Наводнения в России ,  
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Жителей района Кургана призвали эвакуироваться из-за паводка

Жителей СНТ близ Малое Чаусово в Кургане призвали эвакуироваться из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России
Вода из реки Тобол перешла через Мало-Чаусовский мост в Кургане, жителей СНТ близ Малое Чаусово призвали эвакуироваться. Затопление грозит еще нескольким микрорайонам
Мало-Чаусовский мост в Кургане
Мало-Чаусовский мост в Кургане (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Вода из реки Тобол перешла через Мало-Чаусовский мост в Кургане, жителей СНТ близ Малое Чаусово призвали эвакуироваться, сообщила администрация города в телеграм-канале.

Угрозе подтопления также подвержены микрорайоны Осиновка, восточная часть Черемухово, Старокомогоровка, СНТ «Просвещенец», сады «Корвет», СНТ «Черемушки», Смолино, станция Камчиха, предупредили власти.

«Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — призвали власти.

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В Кургане по состоянию на 12:00 (10:00 мск) уровень воды в реке Тоболе поднялся на 18 см за два часа и достиг 664 см. Он также растет у населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная, Темляково Кетовского округа.

В Темляково смыло деревянный мост, течение относит его к Кургану, из-за чего может образоваться затор. Течением также сорвало понтонный мост в Лаптево, он пока держится на креплениях, сообщил губернатор Вадим Шумков.

13 апреля Шумков предупредил, что резкий подъем воды в Тоболе в Кургане начнется в ближайшие несколько дней. По его словам, затопление грозит правобережной части города, а также центральной части, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит». Он призвал жителей эвакуироваться. По прогнозам Росгидромета, уровень воды в реке будет достигать 9–11 м.

В регионе из-за паводка уже эвакуировали более 12,7 тыс. человек.

Жителей района Кургана призвали эвакуироваться из-за паводка
Жителей района Кургана призвали эвакуироваться из-за паводка

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
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