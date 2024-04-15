Потоп, из-за которого в Кургане призвали: «Эвакуируйтесь!»
В Кургане вода из реки Тобол перешла через Мало-Чаусовский мост. Из-за этого власти призвали эвакуироваться жителей микрорайона Смолино и прилегающих дачных участков. «Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — сообщила городская администрация в Telegram-канале.
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