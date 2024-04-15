Курганские власти назвали число эвакуированных из-за паводка
В Курганской области 12 тыс. 782 человека эвакуировали из затопляемых населенных пунктов. Об этом сообщили в местном правительстве.
«По данным на 10:00 на 15 апреля, эвакуированы 12 тыс. 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления», — рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.
Большинство эвакуированных жителей разместились у родственников, для остальных организовали пункты временного размещения (ПВР), сообщили в правительстве. В ПВР находятся 825 человек, из них — 156 детей, уточнили там.
Людей в ПВР обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, медперсонал и психологи. Эвакуация продолжается, отметили курганские власти.
14 апреля в ГУ МЧС по Курганской области предупредили о «существенном» подъеме уровня воды в реке Тобол. К 10:00 15 апреля уровень воды в реке в районе Кургана за два часа поднялся на 15 см и составил 646 см.
11 апреля уровень воды в реке Тобол достиг «неблагоприятной» отметки в 10 м. В этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал эвакуировать жителей правого берега Кургана. 13 апреля паводок настиг три села в Курганской области. К утру 14 апреля уровень воды в реке Тобол достиг отметки в 491 см. Вечером 14 апреля администрация Кетовского муниципального округа сообщила о проведении превентивной эвакуации села Кетово.
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