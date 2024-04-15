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Наводнения в России ,  
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Власти оценили опасность размыва для одного из двух мостов в Томске

Правительство Томской области: Коммунальный мост в Томске вне опасности
Сюжет
Наводнения в России

Власти оценили опасность размыва для одного из двух мостов в Томске
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Коммунальный мост, дорогу под которым разрушила вышедшая из берегов река Томь, вне опасности. Об этом сообщили в томском Центре управления регионом (ЦУР).

«Запас ограждающей дамбы в районе Эушты и Нижнего Склада пока позволяет чувствовать себя спокойно. Коммунальный мост вне опасности», — говорится в сообщении ЦУР. «Участок от Нижнего Склада к Эуште и дорога, проходящая под Коммунальным мостом, находятся «на контроле», — уточнили там.

Общая длина Коммунального моста через реку Томь превышает 650 метров. Это один из двух мостов, по которому можно переехать на другую сторону реки из Томска и единственный, находящийся в его городской черте.

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14 апреля уровень воды в реке Томь недалеко от центра Томска превысил уровень опасной отметки на 14 см. В этот же день около Коммунального моста прорвало земляную дамбу, которая разделяла реку Томь и озеро Сенную Курью.
Вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу на улице Сенная Курья на левом берегу Томска. Вода смыла дорожное полотно, движение по улице под мостом было перекрыто. 15-17 апреля подъем уровня воды продолжится, он может достичь опасной отметки 890 см, предупредили местных жителей в МЧС.

В этом году с паводками столкнулись несколько российских регионов. Среди них — Оренбургская, Курганская, Тюменская и другие области. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил подъем уровня воды в реках таянием большого количества снега, который выпал за зиму.

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Теги
Томск Томь мосты паводок
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