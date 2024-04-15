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Наводнения в России ,  
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В Оренбуржье пострадавшим от паводков выплатят средства на аренду жилья

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья
Сюжет
Наводнения в России

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводков, выплатят средства на аренду жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о возмещении аренды съемного жилья в течение трех месяцев: 10 тыс. руб. одиноко проживающему гражданину и 20 тыс. руб. семье от двух и более человек», — говорится в публикации.

Тем, кто проживает в квартире на втором этаже многоквартирного дома или выше, предоставят выплату только на один месяц, а тем, кто живет на первом этаже или в частном доме — на три месяца.

Мера не распространится на граждан, у которых есть другое жилье вне зоны ЧС, подчеркнула пресс-служба. До конца следующей недели правительство опубликует постановление с порядком предоставления выплаты.

Власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбуржье
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Ранее, 12 марта, власти Оренбуржья сообщили, что пострадавшим от паводков уже выплатили порядка 3,5 жителям на общую сумму 69,2 млн руб.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Населенные пункты в регионе оказались затоплены, сильнее других пострадал город Орск, где 5 апреля прорвало дамбу. Затем вода двинулась вниз по течению Урала, на Оренбург. 

В Оренбуржье пострадавшим от паводков выплатят средства на аренду жилья
В Оренбуржье пострадавшим от паводков выплатят средства на аренду жилья

Теги
Оренбургская область паводки Денис Паслер выплаты
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