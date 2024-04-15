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Наводнения в России ,  
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Под Томском из-за паводка затопило больше 140 домов

В Томском районе из-за паводка затопило больше 140 домов
Сюжет
Наводнения в России

В селах и садоводческих товариществах остаются затопленными 93 приусадебных участка и 143 дома, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус.

Кроме того, остаются два перелива дорог: 16-й км автодороги Казанка — Батурино и 30-й км Вершинино — Яр. Всего эвакуированы 84 человека, в том числе восемь детей, добавил Черноус.

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Фото:alexeytsydenov / Telegram

Накануне уровень воды в реке Томь вблизи центра Томска превысил опасную отметку на 14 см и достиг 764 см. Главное управление МВД по региону предупредило, что в Томской области 15-17 апреля из-за штормового предупреждения ожидается резкий подъем уровня воды в Оби до опасных отметок.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками, среди них — Оренбургская, Курганская, Тюменская области и другие. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Теги
Томская область паводок подтопление
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