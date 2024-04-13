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Наводнения в России ,  
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Вода зашла на территорию трех сел в Курганской области

Вода зашла на территорию трех сел в Курганской области
Сюжет
Наводнения в России
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Паводок начался на территории трех сел в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Притобольного округа региона на странице во «ВКонтакте».

Вода заходит на улицы сел Межборное, Утятское и Нагорское, в населенных пунктах объявили эвакуацию. Для жителей сел подготовили восемь пунктов временного размещения — все они работают в школах.

Власти также призвали к превентивной эвакуации жителей сел Плотниково, Ялым, Нижнеберезово, Водное, Глядянское и деревень Подгорная и Арсеновка.

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Ситуация с паводками ухудшилась в нескольких регионах России. В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС и призвали жителей в эвакуации. В селе Глядянское начали возводить дамбу. По последним данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков.

13 апреля губернатор региона Вадим Шумков заявил, что резкий подъем воды в реке Тобол в Кургане начнется в ближайшие несколько дней, правобережной части города грозит затопление. Пик паводка в области ожидают 14–15 апреля.

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Теги
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