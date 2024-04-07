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Потоп в Орске ,  
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Вильфанд объяснил появление паводка на Урале

Вильфанд: паводок в Оренбуржье вызван растаявшим снегом и промерзшей землей
Сюжет
Потоп в Орске
Таяние снега на промерзшей почве приводит к переполнению русла рек, из-за чего в регионах возникают паводки, объяснил Вильфанд. Глава Оренбургской области ранее говорил, что проект дамбы в Орске не был рассчитан на такую нагрузку

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Переполнение рек в Приволжском федеральном округе возникло из-за большого количества снега, выпавшего за зиму, а также сильно промерзшей земли, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Таяние приводит к тому, что снег не впитывается в почву, а стекает, переполнение русла отмечается на реках Самара, Урал, Илек, Большой Уран, Чаган, Салмыш и других», — заявил он.

По его словам, в настоящее время уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части России достигает опасных отметок, во многих регионах они уже превышены.

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Анна Попова (вторая справа)

Из-за рекордных паводков, которые фиксируются в 36 российских регионах, режим ЧС уже ввели в Алтайском крае, Самарской и Челябинской областях. В Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске был введен режим ЧС федерального характера.

В МЧС оценили ситуацию в Орске как тяжелую, к утру 7 апреля в городе затопило 6644 жилых дома, были эвакуированы 1,1 тыс. человек. Губернатор Денис Паслер ранее отмечал, что проект дамбы был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку. «И такой паводок — скорее исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — говорил глава региона.

Вильфанд объяснил появление паводка на Урале
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Дамбу в Орске ввели в эксплуатацию в 2014 году. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Она рассчитана на уровень реки Урал 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м.

Микрорайон Старый город, где расположена дамба, находится на берегу Урала. По данным на 2021 год, в Орске проживали 189 тыс. человек.

По оценке главы Росгидромета Игоря Шумакова, пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля. «Будет превышена отметка опасного явления», — сказал он. Власти также предупредили о сильных дождях в ближайшие сутки, которые пройдут в некоторых районах области.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов в разговоре с «Коммерсантъ FM» отмечал, что Гидрометцентр предупредил о паводках не с теми погрешностью, точностью и заблаговременностью, которые нужны. «Практически мы сейчас пользуемся оценками и расчетами 40-летней давности. Не осуществляется регулярного пересмотра величин наводнений с заданными вероятностями. Соответственно, специалисты очень часто используют старые цифры, а где-то и вообще не используют», — указал он.

Вильфанд объяснил появление паводка на Урале
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Гидрометцентр Оренбургская область дамба паводки
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