Экс-министр Климкин заявил, что Россия делает из Украины чемодан без ручки

Экс-глава МИД Украины заявил о превращении страны в «чемодан без ручки»

Павел Климкин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины превращает страну в «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин (2014–2019) в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — заявил дипломат.

По мнению Климкина, Москва, нанося удары по инфраструктуре Украины, выдерживает стратегию, согласно которой она сможет начать переговоры с Киевом, когда его уже не сможет обеспечивать Европа.

«Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс, два в одном», — полагает экс-министр.

Украинские власти периодически сообщают о взрывах и пожарах на энергообъектах, а также отчитываются о повреждениях критической инфраструктуры. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

К июлю 2023 года украинское Минэнерго сообщило о потере половины энергетической инфраструктуры страны. В марте 2024 года Россия изменила тактику и сконцентрировала удары на ограниченном количестве целей, говорил директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко. В результате, по словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, все усилия по ремонту поврежденной инфраструктуры, предпринятые за год, были сведены на нет за несколько атак.

Атаки на энергообъекты серьезно влияют на ход боев, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. Для защиты от ракет и дронов стране нужны западные системы противовоздушной обороны, но их у Украины недостаточно, сообщил он.