ВСУ сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

ВСУ сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Одессе, где ночью звучали взрывы, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Степень повреждений военные не уточнили. Кроме того, ущерб получили частный дом и несколько автомобилей, люди не пострадали.

В Николаевской области после взрыва на энергообъекте произошел пожар, его локализовали. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

О повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Николаевском районе области также сообщил глава администрации региона Виталий Ким в телеграм-канале. «Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению», — написал он. К 8:00 мск подачу электроэнергии абонентам восстановили, добавил позднее Ким.

В ночь на 10 апреля в Николаеве и Одессе звучали взрывы. В обеих областях объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре