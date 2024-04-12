Пожар возник на энергообъекте в Кривом Роге после взрывов
Пожар произошел на энергообъекте в Кривом Роге после взрывов
Украинские военные сообщили, что «под прицелом» была энергетическая инфраструктура в разных регионах страны. «Суспільне» сообщал о взрывах в Хмельницкой области. Издание ZN.UA писало о взрывах в Кривом Роге
Пожар возник на энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения обломков дрона, сообщили Силы обороны юга Украины в телеграм-канале.
Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.
Там уточнили что «под прицелом» была энергетическая инфраструктура в разных регионах страны.
«Суспільне» сообщал о взрывах в Хмельницкой области. Издание ZN.UA писало о взрывах в Кривом Роге.
Воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и других областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.