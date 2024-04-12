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Военная операция на Украине ,  
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Пожар возник на энергообъекте в Кривом Роге после взрывов

Пожар произошел на энергообъекте в Кривом Роге после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные сообщили, что «под прицелом» была энергетическая инфраструктура в разных регионах страны. «Суспільне» сообщал о взрывах в Хмельницкой области. Издание ZN.UA писало о взрывах в Кривом Роге

Пожар возник на энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения обломков дрона, сообщили Силы обороны юга Украины в телеграм-канале.

Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.

Там уточнили что «под прицелом» была энергетическая инфраструктура в разных регионах страны.

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

«Суспільне» сообщал о взрывах в Хмельницкой области. Издание ZN.UA писало о взрывах в Кривом Роге.

Воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Елена Чернышова
Кривой Рог Днепропетровская область взрывы
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