Минэнерго Украины заявило о потере половины инфраструктуры

По словам главы Минэнерго Украины Галущенко, половина энергетики страны «потеряна», причем есть объекты, которые не подлежат восстановлению. Он добавил, что разработаны как краткосрочные, так и долгосрочные планы по восстановлению

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Половина украинской системы была повреждена, «включая генерацию и систему передачи», причем есть объекты, которые не подлежат восстановлению, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. Его заявление приводит пресс-служба ведомства в Telegram. По словам Галущенко, с 10 октября по 9 марта было зафиксировано 271 попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

Галущенко сказал, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в $11 млрд, однако эта цифра постоянно увеличивается из-за новых попаданий.

В то же время, отметил глава украинского Минэнерго, сейчас проходит самая масштабная ремонтная кампания за всю историю Украины. «Потому что объем разрушений огромный, и у нас есть задача максимально восстановиться к следующему отопительному сезону», — рассказал он, добавив, что разработаны как краткосрочные планы по восстановлению (до следующей зимы), так и долгосрочные.

«Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры», — уточнил Галущенко.

Российские силы с 10 октября наносят удары по украинским энергетическим объектам. В Кремле уточняли, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Президент Владимир Путин называл их ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг обвинения.

В связи с этим на Украине возникли проблемы с энергоснабжением. Зимой в городах устроили так называемые пункты несокрушимости — там можно было погреться или зарядить телефон. Многие страны отправляли Киеву генераторы.

Согласно комплексной оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, к апрелю этого года ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины превысил $10 млрд, а для экстренного ремонта требовалось срочно выделить не менее $1,2 млрд. Наибольший ущерб пришелся на электроэнергетику — порядка $6,5 млрд, тогда как ущерб атомным станциям составил около $770 млн.