 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN рассказал о «поворотном моменте» в тактике России на Украине

CNN: в Киеве сообщили о поворотном моменте в тактике России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина лишилась большого числа энергообъектов в результате новой тактики России, пишет CNN. Минобороны России неоднократно сообщало о массированных ударах по объектам энергетики, один из самых масштабных был нанесен 22 марта

Россия нарастила интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины до рекордных за время конфликта, теперь они вместо разрозненных стали более концентрированными, пишет CNN.

«Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени — за несколько недель этих массированных российских атак — почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак», — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.

Поворотный момент настал 22 марта, он характеризуется концентрацией ударов на ограниченном количестве целей, рассказал телеканалу директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко.

В тот день, 22 марта, власти Украины сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за последнее время. Повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Без света на короткое время остались более 1 млн украинцев, указывает CNN.

«Сегодня Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — сообщало 22 марта Минобороны России. «Удары возмездия» наносились «в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов», пояснили в ведомстве.

Германия поставит Украине еще один Patriot
Политика
Зенитно-ракетный комплекс Patriot

В середине апреля была полностью уничтожена самая мощная действующая электростанция в Киевской области, Трипольская ТЭЦ. Крупнейшая украинская частная энергокомпания ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.

«К сожалению, противник усовершенствовал свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом является огромный рост его разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом», — сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Удары по энергообъектам значительно влияют на ход боевых действий, «причиняют огромную боль населению и городам», признавал украинский президент Владимир Зеленский.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина энергетика Минэнерго Украины
Материалы по теме
CNN сообщил об «изменившей баланс сил» российской авиабомбе
Политика
Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500
Политика
Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Удар Ирана по Израилю. Главное Политика, 19:37
CNN рассказал о «поворотном моменте» в тактике России на Украине Политика, 19:32
Турция раскрыла свою роль в событиях вокруг удара по Израилю Политика, 19:27
Умерла актриса Инна Головина Общество, 19:05
УП рассказала о проверках в ВСУ после сдачи позиций под Часовым Яром Политика, 19:03
В Орске начали дезинфекцию после паводков Общество, 18:42
«Ростов» обыграл «Факел» благодаря голу Роналдо в концовке Спорт, 18:41
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Посол США заявила о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе» Политика, 18:29
«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру второй раз за четыре дня Спорт, 18:15
Путин на неделе проведет совещания с правительством и Совбезом Политика, 18:14
Как израильтяне бежали в бомбоубежища во время иранской атаки. Видео Политика, 18:03
В центре Саратова водитель попытался задавить участников массовой драки Общество, 17:59
Куда летели ракеты Ирана. Инфографика Политика, 17:56
В правительстве Израиля пообещали собрать коалицию против Ирана Политика, 17:42