CNN: в Киеве сообщили о поворотном моменте в тактике России

CNN рассказал о «поворотном моменте» в тактике России на Украине

Украина лишилась большого числа энергообъектов в результате новой тактики России, пишет CNN. Минобороны России неоднократно сообщало о массированных ударах по объектам энергетики, один из самых масштабных был нанесен 22 марта

Россия нарастила интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины до рекордных за время конфликта, теперь они вместо разрозненных стали более концентрированными, пишет CNN.

«Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени — за несколько недель этих массированных российских атак — почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак», — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.

Поворотный момент настал 22 марта, он характеризуется концентрацией ударов на ограниченном количестве целей, рассказал телеканалу директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко.

В тот день, 22 марта, власти Украины сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за последнее время. Повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Без света на короткое время остались более 1 млн украинцев, указывает CNN. «Сегодня Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — сообщало 22 марта Минобороны России. «Удары возмездия» наносились «в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов», пояснили в ведомстве.

В середине апреля была полностью уничтожена самая мощная действующая электростанция в Киевской области, Трипольская ТЭЦ. Крупнейшая украинская частная энергокомпания ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.

«К сожалению, противник усовершенствовал свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом является огромный рост его разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом», — сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Удары по энергообъектам значительно влияют на ход боевых действий, «причиняют огромную боль населению и городам», признавал украинский президент Владимир Зеленский.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.