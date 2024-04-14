CNN рассказал о «поворотном моменте» в тактике России на Украине
Россия нарастила интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины до рекордных за время конфликта, теперь они вместо разрозненных стали более концентрированными, пишет CNN.
«Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени — за несколько недель этих массированных российских атак — почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак», — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.
Поворотный момент настал 22 марта, он характеризуется концентрацией ударов на ограниченном количестве целей, рассказал телеканалу директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко.
В тот день, 22 марта, власти Украины сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за последнее время. Повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Без света на короткое время остались более 1 млн украинцев, указывает CNN.
«Сегодня Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — сообщало 22 марта Минобороны России. «Удары возмездия» наносились «в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов», пояснили в ведомстве.
В середине апреля была полностью уничтожена самая мощная действующая электростанция в Киевской области, Трипольская ТЭЦ. Крупнейшая украинская частная энергокомпания ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.
«К сожалению, противник усовершенствовал свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом является огромный рост его разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом», — сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.
Удары по энергообъектам значительно влияют на ход боевых действий, «причиняют огромную боль населению и городам», признавал украинский президент Владимир Зеленский.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.