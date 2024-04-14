ВВС Израиля нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по позициям группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила пресс-служба армии обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Истребители армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных сооружений в комплексе, принадлежащем силам «Хезболлы» в Радване, в районе Джбаа на юге Ливана», — уточнили в ЦАХАЛ.

В армии отметили, что в ночь на 14 апреля военные самолеты нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в районах Хиама и Кфаркела, которые также находятся на юге Ливана.

Корреспондент телеканала Al Manar сообщил, что авиация Израиля нанесла серию ракетных ударов по высотам Иклим аль-Туффах на юге Ливана.

В ночь на 14 апреля силы Ирана нанесли удар по Израилю. Позже к ним присоединилась «Хезболла», которая выпустила в сторону Израиля десятки ракет. По данным Al Jazeera, удар нанесли из реактивной системы залпового огня по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанских высотах. К «Хезболле» и Ирану присоединились йеменские хуситы, запустив дроны в сторону Израиля.