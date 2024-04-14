Хуситы присоединились к ударам по Израилю

Хуситы запустили дроны в сторону Израиля по согласованию с Ираном. Их целями могут стать израильские порты, что скажется на судоходстве

Йеменские хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль и запустили в сторону израильский территории сотни дронов, сообщает Times of Israel со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

По данным компании, хуситы действовали по согласованию с Ираном. Потенциальными целями йеменского движения Ambrey считает израильские порты и предупреждает о «сопутствующем ущербе» судоходству.

Помимо того, север Израиля подвергся атаке дронов со стороны Ливана. Армия Израиля ЦАХАЛ в ответ ударила по позициям движения «Хезболла», которое, как и хуситы, пользуется поддержкой Тегерана.

В США полагают, что Иран и его союзники могут запустить по Израилю в общей сложности до 500 дронов и ракет с территории пяти стран, пишет ABC News. По данным Channel 12, Израилю удалось перехватить несколько беспилотников над Сирией и Иорданией при поддержке США.

В постпредстве Ирана при ООН назвали атаку ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли высокопоставленные члены Корпуса стражей исламской революции. Действия Тегерана осудили ЕС, власти Франции и Британии. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что его страна ответит Ирану.