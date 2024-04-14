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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран после атаки Израиля заявил, что «предупреждал» США

Глава МИД Ирана после атаки Израиля заявил коллегам, что Тегеран предупредил США
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Удар Ирана по Израилю

Иран «предупреждал» США до того, как атаковал Израиль ракетами и беспилотниками, заявил глава МИД страны Хосейн Абдоллахиян в социальной сети X (ранее — Twitter).

Министр рассказал, что провел телефонные переговоры с коллегами из Нидерландов и Бельгии, а также с Кипра. Они, со слов Абдоллахияна, подняли тему атаки на иранское консульство в Дамаске 1 апреля.

«Были разъяснены позиции нашей страны. Я подчеркнул, что Америке было дано необходимое предупреждение», — написал Абдоллахиян.

Также министр отметил, что говорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсудил «последние международные, региональные события» и ситуацию в секторе Газа.

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Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации Тегерана, погибли несколько генералов корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил удар, заявив, что целью было соседнее здание. Тегеран обвинял СШАв причастности к атаке на консульство.

CNN сообщил после удара по консульству со ссылкой на нескольких американских чиновников, что США считают ответную атаку Ираном Израиля неизбежной. CBS за день до атаки писал со ссылкой на других чиновников, что Штаты допускают ее начало в течение нескольких часов.

Атаку Ирана на Израиль осудили ЕС, Франция и Великобритания. Президент США Джо Байден начал консультации с командой по нацбезопасности, сообщил CNN. В Белом доме ранее заявили, что глава государства регулярно получает информацию о ситуации, а американские чиновники поддерживают связи с израильскими властями. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к возможному нападению Ирана, и пообещал ответ на атаку.

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Теги
Иран США предупреждение Израиль Лавров Кипр Нидерланды Бельгия
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