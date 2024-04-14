CNN: Байден начал встречу с командой на фоне атаки Ирана на Израиль

CNN сообщил о проведении Байденом встречи после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден начал совещание на фоне атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Байден проводит встречу с членами команды Белого дома по национальной безопасности, чтобы дать оценку произошедшему, заявил чиновник телеканалу.

Ранее, 13 апреля, президент США прервал свой выходной и вернулся в Белый дом из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

Поздним вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракеты в сторону Израиля. В Тегеране заявили, что проводят атаку «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом», в том числе удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли иранские генералы.

Израильская армия сообщила, что дронам понадобится несколько часов, чтобы достигнуть территории страны. Около 1:00 мск военные Израиля засекли более сотни иранских БПЛА.