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Удар Ирана по Израилю ,  
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CNN сообщил о проведении Байденом встречи после атаки Ирана на Израиль

CNN: Байден начал встречу с командой на фоне атаки Ирана на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден начал совещание на фоне атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Байден проводит встречу с членами команды Белого дома по национальной безопасности, чтобы дать оценку произошедшему, заявил чиновник телеканалу.

Ранее, 13 апреля, президент США прервал свой выходной и вернулся в Белый дом из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

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Поздним вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракеты в сторону Израиля. В Тегеране заявили, что проводят атаку «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом», в том числе удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли иранские генералы.

Израильская армия сообщила, что дронам понадобится несколько часов, чтобы достигнуть территории страны. Около 1:00 мск военные Израиля засекли более сотни иранских БПЛА.

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Теги
Джо Байден Иран Израиль США
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