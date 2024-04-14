В Дамаске слышны взрывы на фоне атаки Ирана на Израиль

В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль

В небе над сирийским Дамаском прогремели взрывы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Сообщение о взрыве поступило после новостей об ударе Ирана по Израилю.

Тегеран начал атаку поздним вечером 13 апреля. Иран запустил на израильскую территорию десятки дронов и ракеты.

Власти республики заявили, что атака стала ответом «на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом», в том числе удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли иранские генералы. Авиаудар по сирийской столице нанесли 1 апреля.

Около 1:00 мск 14 апреля военные Израиля засекли более сотни иранских БПЛА. В израильских регионах начали включать воздушные сирены.