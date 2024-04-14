Иран заявил о запуске десятков ракет и дронов по Израилю

Иран заявил о запуске ракет и дронов по Израилю

Иран заявил, что проводит атаку в ответ на «преступления Израиля». Израильские власти ранее обещали ответить «ударом на удар». По данным Channel 12, ЦАХАЛ начал перехватывать дроны над Сирией и Иорданией

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил, что запустил в сторону Израиля десятки беспилотников и ракет, сообщает агентство Irna.

Ранее о запуске беспилотников сообщили в ЦАХАЛ сторона, отметив, что дронам понадобится несколько часов, чтобы достигнуть территории Израиля. Противовоздушную оборону Израиля привели в состояние повышенной готовности, военные заявили, что отслеживают дроны и готовятся к их перехвату. Times of Israel со ссылкой на 12 канал передает, что Израиль уже начал перехват беспилотников в небе над Сирией и Иорданией благодаря помощи США.

Иран проводит атаку «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом», в том числе удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли иранские генералы, заявили в Тегеране.

В КСИР пообещали, что «злой режим будет наказан», передает Tasnim.

Израиль нанес авиаудар по Дамаску 1 апреля, как заявили в Тегеране, он пришелся по консульству Ирана в сирийской столице. В Тель-Авиве говорили, что целью атаки было соседнее здание. Иран назвал произошедшее нарушением международных конвенций и отметил, что оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Готовясь к атаке, Израиль с субботы, 13 апреля, временно закрыл школы и детские сады. Аэропорт Бен-Гурион также на время прекратит работу. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к нападению и ответит на него.

Помимо того, в ночь на 14 апреля территория Израиля подверглась атаке дронов со стороны Ливана. ЦАХАЛ в ответ ударил по объектам «Хезболлы».