ЦАХАЛ сообщила об обнаружении более ста запущенных из Ирана дронов

Израиль засек более сотни запущенных из Ирана дронов

Военные Израиля засекли более сотни дронов, запущенных из Ирана в направлении страны, сообщила The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны (ЦАХАЛ).

Издание показало снимок, на котором виден летящий дрон. Как уточняет газета, фотография сделана, когда аппарат находился в воздушном пространстве Ирака.

ВВС Израиля отслеживают дроны и готовятся к новым атакам, включая ракетные, сообщили в ЦАХАЛ. По оценке военных, беспилотники достигнут израильской территории в течение нескольких часов. В армии уточнили, что намерены перехватывать дроны на более раннем этапе.

По данным газеты и Channel 12, израильские ПВО уже начали перехватывать беспилотники. Это стало возможным благодаря «воздушному зонтику», который создали США и союзники в регионе.

Ракеты, как крылатые, так и баллистические, должны долететь до Израиля раньше, считают военные.

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана и ответит на эту атаку.

Дроны также запустили со стороны Ливана. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки «Хезболла», действующей в Ливане.