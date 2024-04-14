В Иране пригрозили странам, которые откроют небо для атак Израиля

Глава иранского Минобороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани предупредил о жесткой реакции в отношении любой страны, которая откроет свое воздушное пространство или территорию для атак на Иран со стороны Израиля. Об этом он написал в Х, передает портал khabaronline.

Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске. По данным Channel 12, израильские ПВО уже начали перехватывать беспилотники. Израильские военные допустили, что ракеты до территории долетят позднее.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан». Одной из причиной атаки стал удар по Дамаску 1 апреля.К ударам также присоединились ливанская группировка «Хезболла» и йеменские хуситы.

Атаку осудили Франция, Великобритания и Евросоюз. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар.