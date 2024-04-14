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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Иране пригрозили странам, которые откроют небо для атак Израиля

Министр обороны Ирана пригрозил странам, которые откроют небо для атак Израиля
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Глава иранского Минобороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани предупредил о жесткой реакции в отношении любой страны, которая откроет свое воздушное пространство или территорию для атак на Иран со стороны Израиля. Об этом он написал в Х, передает портал khabaronline.

Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске. По данным Channel 12, израильские ПВО уже начали перехватывать беспилотники. Израильские военные допустили, что ракеты до территории долетят позднее.

ЕС, Франция и Британия осудили атаку Ирана на Израиль
Политика

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан». Одной из причиной атаки стал удар по Дамаску 1 апреля.К ударам также присоединились ливанская группировка «Хезболла» и йеменские хуситы.

Атаку осудили Франция, Великобритания и Евросоюз. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар.

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