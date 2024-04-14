На севере Израиля включили сигнал воздушной тревоги

Сирены прозвучали в кибуце (поселении) Снир в северной части Израиля, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Снир в северном Израиле», — говорится в публикации.

Ситуация на ливанско-израильской границе обострилась после начала войны в секторе Газа. С тех пор ЦАХАЛ и ливанская шиитская группировка «Хезболла» регулярно обменивались ударами.

Ранее Ливан запустил дроны по северным кибуцам Израиля Кфар-Блюм и Ханита. По данным ЦАХАЛ, пострадал один человек. Тем же вечером десятки ракет и беспилотников по Израилю запустил Иран. Тель-Авив подтвердил атаку и заявил, привел системы ПВО в состояние повышенной готовности.

Иран проводит атаку «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом», в том числе удар Израиля по консульству в Дамаске, при котором погибли иранские генералы, заявили власти.