Украинские войска в ДНР потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, заявил в интервью «РИА Новости» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Да, они (украинские войска. — РБК) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — сказал Кимаковский, добавив, что инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее, и они «строят то, что могут».

Вместе с тем он напомнил, что ВСУ в свое время сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые были разбиты. По его словам, штурм этих городов позволил российской армии получить необходимый опыт, который сегодня применяется. «Мы против этого [эшелонированной оборонгы] нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта», — добавил Кимаковский.

Марьинка расположена к юго-западу от Донецка. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города под полный контроль в конце декабря 2023 года. О взятии Авдеевки под контроль он сообщил главе государства в феврале 2024 года. В конце того же месяца глава ДНР Денис Пушилин объявил о полной зачистке города.

В марте Минобороны регулярно заявляло об улучшении позиций на авдеевском направлении. В начале апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска быстро продвигаются в этом направлении. Минобороны в последние месяцы отчиталось о взятии сел Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское под Авдеевкой. В апреле между Марьинкой и Авдеевкой было взято село Водяное.

30 марта украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По его словам, Украина должна сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, в противном случае свое наступление может начать Россия.