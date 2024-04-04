Путин исключил, что Россия может быть объектом нападения исламских радикалов

Путин заявил, что Россия не может быть объектом атаки исламских радикалов

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Россия ведет себя на международной арене так, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.

По мнению главы государства, главной целью заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» могло быть нанесение ущерба единству России. «Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.

Он объяснил, что это невозможно, так как российское государство демонстрирует «уникальный пример межконфессионального согласия и единства», межрелигиозного и межэтнического единства. Кроме того, поведение России на внешней арене не дает повода для нападения исламским фундаменталистам, добавил президент.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Западные СМИ писали, что нападение в Москве планировало базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан».

Путин говорил, что четверо человек, которых задержали в первый день после теракта, планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что нападение готовили радикальные исламисты, однако это было нужно западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе.

В финансировании террористов, которые совершили теракт в «Крокусе», российская спецслужба подозревает террористическую ячейку в Дагестане.

Киев опроверг свою причастность к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет отношения к теракту.