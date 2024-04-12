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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Посол сообщила, что США много раз предупреждали Россию об угрозах

Посол Трейси: США неоднократно предупреждали Россию об угрозах терактов
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

США неоднократно предупреждали спецслужбы России о различных угрозах, в том числе о возможности теракта, с сентября 2023 года, заявила американский посол в России Линн Трейси. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства США в Москве в телеграм-канале.

Так Трейси ответила на вопрос об оперативном заявлении Вашингтона об ответственности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») за нападение на «Крокус Сити Холл».

«США не только предупреждали российские спецслужбы о конкретной и достоверной угрозе 7 марта, но это было одно из многих предупреждений о различных угрозах, которые американское правительство передало России с сентября 2023 года», — заявила Трейси.

Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После атаки на «Крокус Сити Холл», в результате которой погибли 145 человек, в США неоднократно заявляли, что предупреждали Москву о подготовке теракта.

7 марта 2024 года американское посольство предупредило граждан о возможности атаки экстремистов в столице России в следующие 48 часов.

После теракта в «Крокусе» в Белом доме заявили, что Вашингтон передавал Москве заявление о вероятном теракте в столице. Позднее эту информацию подтвердили в Госдепе.

Газета The New York Times сообщила, что США могли направить российским властям не всю информацию о готовящемся нападении. Эту версию в начале апреля подтвердил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он отметил, что переданные Вашингтоном ФСБ сведения не были конкретными.

В посольстве США не прокомментировали связь предупреждения об возможности атаки от 7 марта с терактом в «Крокус Сити Холле».

Теги
теракт Крокус Сити Холл США Россия
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