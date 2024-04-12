Власти объявили эвакуацию под Оренбургом из-за угрозы прорыва дамбы

Фото: Мария Лисицына / РБК

Угроза прорыва насыпной дамбы возникла в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе, сообщает пресс-служба администрации этого муниципального образования.



«Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы», — говорится в сообщении.

Жителей поселка призвали к немедленной эвакуации.

«Жителям поселка Газодобытчиков (1, 2, 3 очередь) необходимо срочно покинуть поселок и эвакуироваться в безопасное место!», — предупредили власти.

Пресс-служба правительства Оренбургской области уточнила, что речь идет о насыпной дамбе вблизи поселка Газодобытчиков-2.

«Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва. Местные власти ведут отсыпку грунтом и пытаются укрепить насыпь», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что через дамбу начали просачиваться грунтовые воды, которые подмывают насыпь.

В начале апреля в Оренбургской области начался паводок из-за потепления и быстрого таяния льдов. Наиболее серьезные последствия наводнения зафиксировали в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления.

В некоторых районах города объявили эвакуацию, на данный момент в Орске подтоплено почти 6 тыс. домов. Пик паводка в городе зафиксировали 9 апреля.

Наводнение пришло и в областной центр. По данным на 11 апреля, в городе подтоплено 3968 приусадебных участка и 2326 домовладений. Власти Оренбурга сообщили, что пик паводка в городе ожидается 12 апреля. Ранним утром уровень воды в Урале рядом с Оренбургом достиг 1115 см при опасной отметке 930 см. В администрации Оренбургского района сообщили, что вода продолжает прибывать. Позднее вода дошла до отметки 1143 см.

12 апреля в некоторых районах Оренбурга и поселках поблизости началась массовая эвакуация. Мэр города Сергей Салмин назвал положение критическим. В городе также включили сирену.