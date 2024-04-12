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Наводнения в России ,  
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В Оренбурге заявили о критическом положении и объявили массовую эвакуацию

Мэр Салмин: в Оренбурге объявлена массовая эвакуация на фоне роста уровня воды
Сюжет
Наводнения в России
Мэр Салмин объявил массовую эвакуацию из Оренбурга на фоне роста уровня воды в реке около города до 1143 см. Опасный уровень 930 см был пройден еще 9 апреля, а исторический рекорд 1092 см — вечером 11 апреля
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за опасной ситуации с паводками, объявил мэр города Сергей Салмин. В городе звучит сирена.

Уровень воды в реке Урале поднялся на 40 см, до отметки 1143 см. Салмин назвал это опасным.

«Я обращаюсь к жителям ЖК «Гранд-пар»к, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время», — призвал мэр.

Администрация Оренбургского района сообщала, что уровень Урала рядом с Оренбургом достиг 1115 см к 2:00 мск 12 апреля. Исторический рекорд 1092 см был пройден вечером 11 апреля.

Уровень воды в Урале у Оренбурга превысил 11 м
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Первый заммэра Оренбурга Алексей Кудинов озвучил прогноз Росгидромета, согласно которому пик паводка в городе будет 12 апреля, а затем уровень воды будет стабилен в течение двух дней. После этого показатель начнет снижаться.

4 апреля в Оренбургской области на фоне паводков был введен режим ЧС регионального уровня. На следующий день в Орске прорвало дамбу. На фоне ухудшения ситуации правительственная комиссия 7 апреля отнесла паводок к ЧС федерального значения.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер говорил, что, по предварительным оценкам, ущерб от паводка превышает 40 млрд руб. Ранее он призывал «не искать ведьм» в связи с происходящим и отметил, что дамбой сооружение назвать нельзя. «Дамба — это бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства. А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал», — подчеркивал Паслер.

Прокуратура региона связала прорыв с ненадлежащим содержанием дамбы. СК Оренбургской области 6 апреля завел уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

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Теги
Андрей Гатинский, Георгий Смирнов
Оренбург наводнение эвакуация
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