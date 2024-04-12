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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в Урале у Оренбурга превысил 11 м

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1115 см
Сюжет
Наводнения в России
Уровень воды в реке рядом с Оренбургом по состоянию на 04:00 (02:00 мск) 12 апреля достиг 1115 см. В Орске уровень воды постепенно снижается
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом к утру 12 апреля достиг 1115 см. Об этом администрация Оренбургского района сообщила в телеграм-канале.

В 00:00 (22:00 мск) уровень воды составлял 1103 см, в 02:00 — 1109 см, в 04:00 — 1115 см.

«Вода продолжает прибывать», — говорится в сообщении.

В Орске уровень воды постепенно снижается: на 14:00 он составлял 846 см, а на 00:00 — 819 см.

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Накануне в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили, что уровень воды в Урале у Оренбурга вечером достиг исторического рекорда — 1092 см.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу. Потом она продолжила разрушаться. В результате были затоплены жилые дома в старой и новой части города.

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В Оренбургской области подтоплено около 12 тыс. домов, всего эвакуированы и спасены более 7,5 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. жителей Орска.

Глава МЧС Александр Куренков объяснил паводки переувлажнением почвы и ее последующим промерзанием зимой, а также большим количеством снега, резким потеплением и обильными осадками.

Уровень воды в Урале у Оренбурга превысил 11 м
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Елена Чернышова
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