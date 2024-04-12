В Крыму сочли колоссальным ущерб от нахождения региона в составе Украины

Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Крыму за время, пока он был частью Украины, был нанесен колоссальный ущерб, заявил «РИА Новости» спикер парламента региона Владимир Константинов.

В 2018 году глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов рассказал, что власти республики готовят «несколько десятков исков» к Украине с требованием возместить ущерб от энергетической и водной блокады полуострова. Общая сумма исков, по словам Молохова, должна была достигать «сотен миллионов рублей».

«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики», — сказал Константинов агентству.

Оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате энергетической блокады, которую проводила Украина после вхождения региона в состав России, сейчас занимается рабочая группа, продолжил спикер.

«Дальше — займемся продовольственной, банковской и другими блокадами. Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — сообщил он.

К концу декабря 2023 года общая сумма поданных исков к Украине от крымских предприятий из-за водной блокады достигла 2,5 трлн руб. Ущерб от энергетической блокады жителям полуострова власти оценили более чем в 3,4 трлн руб. Соответствующий иск от их лица решила подать в Верховный суд Общественная палата республики.

Требование к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за энергоблокады Арбитражный суд республики принял к рассмотрению 4 марта 2024 года. Согласно иску Крым оценил сумму ущерба в 3,156 трлн руб.