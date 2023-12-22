Предприятия Крыма подали иски более чем на ₽2,5 трлн к властям Украины

Предприятия Крыма подали иски более чем на ₽2,5 трлн к властям Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Крымские предприятия подали иски к властям Украины из-за водной блокады полуострова. Предварительно ущерб оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы», — написал Константинов.

В число тех, кто подал иск в арбитражный суд, входят Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», завод «Бром» и другие крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия региона.

Константинов добавил, что любое предприятие, понесшее убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск.

В процессе также примут участие крымские министерства промышленной политики, сельского хозяйства, курортов и туризма.

В июле 2023 года арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск властей о взыскании с Украины ущерба в размере более ₽152,2 млрд. Владимир Константинов объяснил решение подать этот иск тем, что, когда закончится военная операция, Запад «сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины». Поэтому, по словам председателя Госсовета Крыма, власти должны быть готовы «представить ущерб, который нанесла Крыму Украина».

