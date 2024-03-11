 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Крым передаст в суд иск к Украине за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн

Крым передаст в суд иск против Украины за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Общественная палата Республики Крым направит в Верховный суд России иск о возмещении ущерба жителям полуострова, нанесенного «энергетической блокадой», на сумму более 3 трлн 448 млрд руб., сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в телеграм-канале.

«<...> Планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд руб. Жители республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады», — написал Константинов.

Документ отправят в суд в ближайшие дни.

Суд принял иск к Украине на ₽3,1 трлн из-за «энергоблокады» Крыма
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Перебои с электричеством в Крыму начались в 2014 году, в декабре Украина отключила полуостров от электроснабжения. Осенью 2015 года неизвестные взорвали линии электропередачи, ведущие в Херсонскую область. На полуострове ввели режим ЧС, без света остались почти 2 млн человек. Спустя месяц Украина возобновила подачу электричества.

Власти Крыма ведут подсчет ущерба из-за «энергоблокады» и подают иск против Киева и украинских энергокомпаний в различные инстанции. В феврале 2024 года общий ущерб оценили в 5 трлн руб. Потери бюджета республики тогда оценили в сумму более 3 трлн руб., также готовился иск о компенсациях крымчанам со стороны Украины в размере 2 трлн руб.

Требование к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за «энергоблокады» Арбитражный суд республики принял к рассмотрению 4 марта 2024 года. Согласно иску, Крым оценил сумму ущерба в 3,156 трлн руб.

Читайте на РБК Pro
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды
Это вам не сказки: как «Мир Кубиков» договаривался с фабрикой в Китае
Без процессоров Nvidia и своего железа: как справляются в России
Как менялся курс рубля после выборов и к чему готовиться инвесторам
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Украина Крым Россия электроснабжение иски
Материалы по теме
В Крыму оценили ущерб бюджету от энергетической блокады региона в ₽3 трлн
Политика
Суд принял иск к Украине на ₽3,1 трлн из-за «энергоблокады» Крыма
Политика
Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Bosco будет делать форму для московского «Динамо» вместо Puma Спорт, 13:35
Кремль увидел в словах папы римского призыв к переговорам Политика, 13:35
Это вам не сказки: как «Мир Кубиков» договаривался с фабрикой в Китае Pro, 13:35
МИД ответил на инициативу Китая по ядерному оружию Политика, 13:28
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:25
В Кремле заявили о данных о «людях НАТО» на Украине Политика, 13:14
С 15 по 18 апреля пройдет выставка «Шины, РТИ и каучуки-2024» Пресс-релиз, 13:14
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Дом.РФ» оценил спрос россиян на IT-ипотеку Недвижимость, 13:11
Песков назвал заявления о ядерной угрозе Украине «рассуждалками» Политика, 13:10
Крым передаст в суд иск к Украине за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн Политика, 13:10
Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов по схеме Минфина Инвестиции, 12:59
Микросервисный подход: что это и какие преимущества дает бизнесу Тренды, 12:58
«Ъ» рассказал о переносе производства электроники из Калининграда Технологии и медиа, 12:56
Порты Финляндии остановили почти все грузоперевозки из-за забастовки Общество, 12:48