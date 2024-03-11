Крым передаст в суд иск против Украины за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн

Крым передаст в суд иск к Украине за «энергоблокаду» почти на ₽3,5 трлн

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Общественная палата Республики Крым направит в Верховный суд России иск о возмещении ущерба жителям полуострова, нанесенного «энергетической блокадой», на сумму более 3 трлн 448 млрд руб., сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в телеграм-канале.

«<...> Планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд руб. Жители республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады», — написал Константинов.

Документ отправят в суд в ближайшие дни.

Перебои с электричеством в Крыму начались в 2014 году, в декабре Украина отключила полуостров от электроснабжения. Осенью 2015 года неизвестные взорвали линии электропередачи, ведущие в Херсонскую область. На полуострове ввели режим ЧС, без света остались почти 2 млн человек. Спустя месяц Украина возобновила подачу электричества.

Власти Крыма ведут подсчет ущерба из-за «энергоблокады» и подают иск против Киева и украинских энергокомпаний в различные инстанции. В феврале 2024 года общий ущерб оценили в 5 трлн руб. Потери бюджета республики тогда оценили в сумму более 3 трлн руб., также готовился иск о компенсациях крымчанам со стороны Украины в размере 2 трлн руб.

Требование к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за «энергоблокады» Арбитражный суд республики принял к рассмотрению 4 марта 2024 года. Согласно иску, Крым оценил сумму ущерба в 3,156 трлн руб.