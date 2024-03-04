Суд принял иск к Украине на ₽3,1 трлн из-за «энергоблокады» Крыма

Госсовет Крыма подал иск против Украины за отключения света после подрыва неизвестными опор линий ЛЭП. Спикер говорил, что это нужно на случай, когда военная операция завершится и Запад поставит условия снятия санкций

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Арбитражный суд Республики Крым принял иск к Украине о взыскании за ущерб бюджету региона более 3,156 трлн руб. при «энергетической блокаде». Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Госсовета Владимир Константинов.

«Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы <...>. Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки», — написал он.

Спикер пообещал продолжить составлять иски против Украины и западным стран.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Республики Крым.

Перебои с поставками электроэнергии происходили на полуострове еще в 2014 году, полностью Крым лишился света в ноябре 2015 года, после подрыва неизвестными ведущих на полуостров с Украины линий электропередач в Херсонской области. Без электричества в Крыму остались почти 2 млн человек, власти региона ввели режим ЧС. Происшествие угрожало отключением света жителям Херсонской и Николаевской областей.

Ремонту мешали украинские активисты, между ними и силовиками прошли столкновения. Власти Украины занимались запуском аварийных веток электроснабжения. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

Впоследствии, в мае 2016 года, российская сторона запустила энергомост из Краснодарского края в Крым, а в самой республике построили Таврическую и Балаклавскую теплоэлектростанции общей мощностью 920 МВт, что с учетом ранее работавшей генерации и действующего энергомоста целиком закрыло потребности полуострова.

Власти Крыма в прошлом году подали иск на 152,2 млрд руб. к Украине из-за «водной блокады», суд его удовлетворил. Константинов тогда объяснял смысл исков к Украине так: «Скажем, после завершения СВО начнутся переговоры. Не сомневаюсь, Запад сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины. Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина».