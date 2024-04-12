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Военная операция на Украине ,  
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Постпред обвинил Украину в попытке «перевести стрелки» в атаках на ЗАЭС

Ульянов: Украина пыталась перевести стрелки на Россию после атак на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине

Выступая на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), украинские дипломаты попытались обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, «абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы». «Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — уточнил постпред. Ульянов добавил, что доводы украинской стороны звучали «очень неубедительно».

Дрон атаковал ЗАЭС спустя десять минут после проезда сотрудников МАГАТЭ
Политика
Здание&nbsp;учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции

10 апреля Россия и Украина запросили МАГАТЭ провести сессию Совета управляющих после удара по Запоожской АЭС. Это связано с атакой на ЗАЭС: днем 7 апреля пресс-служба станции сообщила о нападении Вооруженных сил Украины на купол шестого энергоблока. За два часа до этого на ЗАЭС рассказали об атаке двух украинских дронов-камикадзе. «Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по станции и прямой угрозе безопасности АЭС.

Спустя два дня украинский беспилотник атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра станции, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ее контролируют российские военные.

Осенью того же года, после присоединения Запорожской области к России по итогам референдума, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

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Теги
Украина Запорожская АЭС МАГАТЭ Михаил Ульянов Россия
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