Постпред обвинил Украину в попытке «перевести стрелки» в атаках на ЗАЭС

Выступая на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), украинские дипломаты попытались обвинить Россию в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, «абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы». «Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — уточнил постпред. Ульянов добавил, что доводы украинской стороны звучали «очень неубедительно».

10 апреля Россия и Украина запросили МАГАТЭ провести сессию Совета управляющих после удара по Запоожской АЭС. Это связано с атакой на ЗАЭС: днем 7 апреля пресс-служба станции сообщила о нападении Вооруженных сил Украины на купол шестого энергоблока. За два часа до этого на ЗАЭС рассказали об атаке двух украинских дронов-камикадзе. «Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по станции и прямой угрозе безопасности АЭС.

Спустя два дня украинский беспилотник атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра станции, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.