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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал ЗАЭС спустя десять минут после проезда сотрудников МАГАТЭ

Дрон атаковал ЗАЭС спустя десять минут после проезда вблизи сотрудников МАГАТЭ
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание&nbsp;учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции
Здание учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции (Фото: znppofficial / Telegram)

Беспилотник атаковал учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через десять минут после того, как мимо здания проехали сотрудники Международного агентства по атомной энергии. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

По ее словам, сотрудники МАГАТЭ возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга. Яшина заявила, что в результате атаки оборудование и работники учебного центра не пострадали.

Пресс-служба Запорожской АЭС днем 9 апреля сообщила, что украинский беспилотник атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра станции. В здании расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Запорожская АЭС показала повреждение крыши после атаки дрона
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Фото:Пресс-служба ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии написало в соцсети Х, что специалистов организации проинформировали о нападении. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что «сообщение о взрыве соответствует наблюдениям группы МАГАТЭ».

Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни возобновились: ударам подверглись купол шестого энергоблока и другие объекты. МАГАТЭ отмечало, что защитная оболочка главного реактора повреждена впервые за полтора года — с конца 2022 года.

Российская сторона возложила ответственность за удары на Украину, Киев выдвигал встречные обвинения.

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Теги
беспилотники дроны АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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