Власти назвали фейком данные о прорыве дамбы в Кургане

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Информация о прорыве дамбы рядом с микрорайоном Вороновка в районе СНТ «Мясокомбинат» в Кургане не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

По данным властей, в чатах города распространяется информация о прорыве дамбы «между Тоболом и старицей». «Никакого прорыва дамбы на территории СНТ «Мясокомбинат-3» и СНТ «Коллективный сад «Мясокомбинат» нет», — заявило правительство.

Позже власти сообщили, что на дамбе в Кургане продолжаются работы по укреплению берега Тобола. Правительство пригласило местных жителей помочь. «Рабочие руки нужны всегда. <...> Все необходимое для работы: мешки, лопаты, перчатки — предоставят», — говорится в сообщении.

Глава Курганской области Вадим Шумков 8 апреля призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В регионе также ввели режим ЧС. Утром 10 апреля губернатор отчитался, что в регионе уже суммарно эвакуированы 4,5 тыс. человек.

Шумков также предупредил, что в случае достижения рекой Тобол в Курганской области уровня воды 14 м эвакуироваться придется примерно 280 тыс. человек. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды поднялся до 9,77 м.