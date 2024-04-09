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Военная операция на Украине ,  
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В СВР заявили о планах США отправить на Украину участников наркокартелей

В СВР заявили о вербовке США участников наркокартелей для отправки на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Американские частные военные компании под руководством Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР начали вербовать отбывающих сроки представителей наркокартелей Мексики и Колумбии для участия в конфликте на Украине, утверждают в Службе внешней разведки России (СВР).

«В слу­чае согласия на «командировку» им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад», — говорится в сообщении СВР. Ожидается, что летом 2024 года в зону боевых действий попадут несколько сотен таких наемников. По данным ведомства, при успешной реализации этой инициативы ее планируют распространить на осужденных из других стран со «сложной криминогенной ситуацией».

В СВР отметили, что переговоры с наркобаронами на этот счет «идут тяжело». Вместе с тем ведомство выразило обеспокоенность «перспективой притока иностранных «солдат удачи» из числа серийных убийц» на Украину, но сочло планы США о получении тактического преимущества на поле боя «обреченными на провал».

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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил посольство Украины в Таджикистане в вербовке наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. В МИД республики не увидели оснований для таких заявлений. Патрушев также утверждал о подготовке наемников и диверсантов инструкторами НАТО в нескольких странах. Он называл альянс стороной конфликта на Украине из-за «активного участия в организации обстрелов» России.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2022 года объявил о создании «интернационального легиона обороны», в который могут вступить иностранцы для участия в конфликте на стороне ВСУ. The New York Times в марте 2023 года писала, что там состоят около 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали украинские власти.

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Теги
Россия Украина США СВР вербовка ЧВК
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